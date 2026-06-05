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Російський безпілотник атакував цивільне авто на Харківщині: є загибла і поранені

На місці обстрілу працювали слідчі та вибухотехніки поліції.

Російський безпілотник атакував цивільне авто на Харківщині: є загибла і поранені
пошкоджене авто
Фото: поліція Харківщини

Російські війська 5 червня атакували цивільний автомобіль на автодорозі в Богодухівському районі Харківщини. 

Як повідомила поліція області, ворожий безпілотник вибухнув поруч із машиною.

Внаслідок вибуху на місці події загинула пасажирка. Також постраждали двоє чоловіків — водій і пасажир. Вони отримали вибухові травми та осколкові поранення, медики вже надають їм допомогу в лікарні.

На місці обстрілу працювали слідчі та вибухотехніки поліції, які задокументували наслідки чергового воєнного злочину росіян. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

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