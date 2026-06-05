Суд збільшив заставу підозрюваному у справі про вимагання мільйона доларів за постачання дронів

Апеляційна палата ВАКС змінила запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо вимагання 1 мільйона доларів США за постачання дронів.
Про це повідомила пресслужба САП.
Суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора САП та збільшив розмір застави для фігуранта майже на 100 мільйонів гривень.
Тепер підозрюваний перебуватиме під вартою, якщо не внесе заставу у розмірі понад 142 мільйони.
Подробиці справи
- Наприкінці травня НАБУ і САП викрили схему вимагання мільйона доларів за закупівлю дронів для прикордонників.
- Одна з військових частин ДПСУ ініціювала процедуру закупівлі великої партії безпілотних авіаційних комплексів. До переговорного процесу долучилося приватне товариство, яке висловило готовність поставити техніку за 825 мільйонів гривень.
- Під час тендерних процедур на директора товариства вийшов власник іншої фірми-конкурента. Посилаючись на нібито існуючі кулуарні домовленості з керівництвом Адміністрації ДПСУ, він наполегливо просив не знижувати стартову ціну контрактних безпілотників, оскільки переможцем закупівлі, за його планом, мала стати саме його компанія.
- Попри цей тиск директор товариства вирішив діяти прозоро і подав оновлену комерційну пропозицію із суттєво зниженою вартістю дронів, що й дозволило його підприємству офіційно виграти тендер.
- Власник компанії-конкурентки вступив у змову з посадовцями ДПСУ. Разом вони почали вимагати від законного переможця закупівлі хабар.
- Отриманий мільйон доларів організатор змови планував розділити між собою та залученими службовими особами ДПСУ.