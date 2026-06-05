Суд збільшив заставу підозрюваному у справі про вимагання мільйона доларів за постачання дронів

Апеляційна палата ВАКС змінила запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо вимагання 1 мільйона доларів США за постачання дронів.

Про це повідомила пресслужба САП.

Суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора САП та збільшив розмір застави для фігуранта майже на 100 мільйонів гривень.

Тепер підозрюваний перебуватиме під вартою, якщо не внесе заставу у розмірі понад 142 мільйони.

Подробиці справи