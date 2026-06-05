​Ексдепутат-регіонал отримав 15 років тюрми за коригування російських ударів по Сумщині

Суд виніс вирок агенту ФСБ, якого Служба безпеки затримала у жовтні 2024 року на Сумщині.

Колишній депутат Шосткинської міськради від забороненої «Партії регіонів» проведе за ґратами 15 років із конфіскацією майна. Він коригував російські атаки по громаді, ідеться на сайті СБУ.

Розслідування встановило, що за співпрацю російські спецслужби обіцяли зраднику оформити громадянство РФ.

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Щоб зібрати дані, ексдепутат на своєму автомобілі об’їжджав місцевість і знімав на телефон пункти базування та маршрути руху Сил оборони. Крім того, він намагався випитувати розвіддані у знайомих під час розмов.

Усі зібрані відомості зрадник передавав своєму куратору — співробітнику Управління ФСБ по Брянській області, особу якого СБУ вже встановила. Також агент просив російського спецслужбіста якнайшвидше вдарити по місту.

Співробітники СБУ задокументували злочини ексдепутата і затримали його вдома. Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.