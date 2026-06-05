Очільника Луцького міського ТЦК затримали за підозрою в отриманні 7 тисяч доларів хабаря

Виконувача обов’язків начальника Луцького міського ТЦК та СП затримали за підозрою в отриманні 7 тисяч доларів хабаря, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. За даними джерел “Української правди”, йдеться про Романа Удовенка.

“Буквально вчора коментував ситуацію щодо дорожнього інциденту за участю представників ТЦК та СП на Волині. Сьогодні область знову опинилася в центрі резонансної події. Цього разу попередньо йдеться про затримання виконувача обов’язків начальника Луцького міського ТЦК та СП за підозрою в отриманні 7000 доларів США неправомірної вигоди”, – написав Лубінець.

Попередньо, за даними омбудсмана, посадовець міг сприяти незаконному ухиленню військовозобов’язаного від мобілізації.

Читайте також Кілька працівників Ужгородського РТЦК отримали підозри за знущання над військовозобов'язаними

“Якщо ці факти підтвердяться, йдеться не лише про корупцію, а й про підрив довіри до державних інституцій у надзвичайно чутливій для суспільства сфері. Хабарництво є неприпустимим в будь-якій сфері, а особливо там, де йдеться про обороноздатність держави”, – написав уповноважений з прав людини.

Він додав, що очікує на повне, об’єктивне та неупереджене розслідування всіх обставин справи.