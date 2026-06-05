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Рух через пункт пропуску “Солотвино-Сігету-Мармацієй” тимчасово обмежать для автомобілів

Обмеження введуть через продовження робіт з реконструкції мосту через річку Тиса.

У період з 8 по 17 червня буде тимчасово обмежений рух транспортних засобів через пункт пропуску “Солотвино – Сігету-Мармацієй”.

Про це повідомляє Держприкордонслужба Україна з посиланням на румунських колег.

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Обмеження введуть через продовження робіт з реконструкції мосту через річку Тиса.

У будні дні (понеділок–п’ятниця) з 09:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів буде тимчасово призупинятися.

Пішохідне сполучення здійснюватиметься без обмежень.

“Просимо громадян враховувати інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску”, – закликали прикордонники.

  • Пункт пропуску “Солотвино – Сігету-Мармацієй” – це міжнародний автомобільний та пішохідний перехід на кордоні між Україною та Румунією в Закарпатській області. Відстань між населеними пунктами становить усього близько 6 км, його можна перетнути пішки і автомобілем.
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