​За добу прикордонники знищили більше 140 російських безпілотників

Упродовж минулої доби підрозділи Державної прикордонної служби знищили 142 ворожих безпілотників на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі та Херсонщині.
Про це повідомила ДПСУ.
Зокрема на Чернігівщині прикордонники ліквідували 9 "шахедів", 11 "гербер", а також 3 "зали" в різних модифікаціях.
Прикордонники 5 прикордонного загону знищили 4 "шахеди", 3 "гербери", 3 "молнії" та 31 FPV-дрон, з яких 21 – на оптоволокні.
Бійці прикордонної бригади "Сталевий кордон" збили ще 1 "шахед", 2 "молнії" та 48 ворожих FPV-дронів.
На Харківщині прикордонники 4 прикордонного загону знешкодили 4 "шахеди", 3 "гербери", 2 "молнії" та 1 FPV-дрон.
Водночас на Донеччині прикордонники бригади "Помста" 3 прикордонного загону перервали політ ще 2 "шахедів" та 7 "гербер".
Одного "шахеда" вполювали прикордонники на Придніпровському напрямку, а на Херсонщині прикордонники 79 загону збили 7 "гербер"