Правоохоронці провели 58 одночасних обшуків у представників військово-лікарських комісій (ВЛК) та експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО) у 16 регіонах країни.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

За попередніми даними, сума виявлених недостовірних відомостей у декларація посадових осіб сягає 200 млн грн.

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"ДСР Нацполіції проводить системні заходи щодо викриття корупційних правопорушень серед посадових осіб медичних комісій. Такі відпрацювання спрямовані не лише на викриття окремих фактів корупції, а на системне очищення сфери від зловживань. Тому у межах операції під умовною назвою «Ескулап» правоохоронці перевіряють отриману інформацію з викладеними відомостями в деклараціях. Суми розбіжностей між активами в декларації та реальним станом коливаються від 2 до 11 млн грн", - зазначається в повідомленні.

Йдеться про незадекларовані активи близьких родичів, зокрема - автівки, квартири, будинки, земельні ділянки, готівку. Чи навпаки задекларували активи, але вони значно перевищують офіційні доходи.

У межах обшуків було вилучено автомобілі, серед яких Mercedes-Benz GLE 300D 2025 року ринковою вартістю понад 100 тис. доларів, готівку в національній та іноземній валюті, медичні документи, виписки та документи ВЛК 36 пацієнтів, різноманітні договори, чеки про переказ готівки чи оплату товару, суми в яких коливаються від 600 тис. грн до понад одного мільйона гривень.

У поліції припускають, що вилучені документи можуть свідчити про легалізацію коштів, здобутих незаконним шляхом. Всі ці факти будуть перевірятися.

Окрім того, упродовж кількох днів складено понад 230 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією за статтею 172-6 (Порушення вимог фінансового контролю) кодексу про адміністративні правопорушення.

Досудове розслідування триває.