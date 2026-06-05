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Федоров і Рютте скоординували пріоритети перед черговим "Рамштайном"

"Наше завдання — щоб кожне рішення партнерів максимально відповідало реальним потребам фронту та посилювало Сили оборони".

Федоров і Рютте скоординували пріоритети перед черговим "Рамштайном"
Михайло Федоров та Марк Рютте
Фото: Міноборони України

Міністр оборони Михайло Федоров провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це він повідомив у Telegram.

"Посилюємо координацію з НАТО перед наступним «Рамштайном» — у фокусі ППО, боєприпаси та українські дрони. Синхронізували пріоритети перед черговим засіданням Контактної групи з питань оборони України. Наше завдання — щоб кожне рішення партнерів максимально відповідало реальним потребам фронту та посилювало Сили оборони", - написав Федоров. 

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Окрему увагу приділили протиповітряній обороні та антибалістичному захисту.

"Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом для захисту українського неба залишається балістика. росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних", - зазначив Федоров. 

Він також назвав ключові пріоритети співпраці:

  • внески партнерів у програму PURL;
  • постачання ракет PAC-3 через механізм JUMPSTART для посилення антибалістичних спроможностей;
  • снаряди підвищеної дальності в межах Чеської ініціативи;
  • фінансування виробництва українських дронів. 

Окремо Федоров і Рютте також обговорили розвиток win-win співпраці між Україною і НАТО. 

"Працюємо над запуском ініціативи UNITE — Brave NATO, яка допоможе масштабувати спільні оборонні проєкти та технологічні рішення", - зазначив міністр оборони. Він подякував Рютте за координацію зусиль союзників для підготовки "максимально ефективного засідання" у форматі "Рамштайн". 

  • 26 квітня Україна відзначає четверту річницю створення формату "Рамштайн" - міжнародної коаліції, яка об’єднала понад 50 країн для підтримки обороноздатності України. За цей час партнери надали військову допомогу на суму понад 150 млрд доларів.
  • Остання зустріч відбулася 15 квітня 2026 року в Берліні. Це була 34-та зустріч Контактної групи з питань оборони України, де союзники підтвердили нові пакети військової допомоги та домовилися про фінансування на суму близько 60 млрд доларів протягом року. 
  • Наступне засідання групи "Рамштайн" заплановане на 18 червня 2026 року.
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