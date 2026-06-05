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За добу на Херсонщині росіяни вбили двох людей і 17 поранили

Окупаційні війська били по критичній та соціальній інфраструктурі і житлових кварталах.

За добу на Херсонщині росіяни вбили двох людей і 17 поранили

За минулу добу на Херсонщині через російські обстріли загинули дві людини, ще 17 - дістали поранення, з них - 1 дитина.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. 

Під дроновим терором росіян та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Бургунка, Антонівка, Станіслав, Архангельське, Білозерка, Біляївка, Зимівник, Зміївка, Іванівка, Кізомис, Комишани, Костирка, Кучерське, Львове, Микільське, Михайлівка, Надіївка, Нова Кам'янка, Нововоронцовка, Нововоскресенське, Осокорівка, Петропавлівка, Понятівка, Придніпровське, Приозерне, Раківка, Республіканець, Садове, Тараса Шевченка, Токарівка, Томина Балка, Трифонівка, Тягинка, Урожайне, Хрещенівка, Широка Балка та місто Херсон.

Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 9 приватних будинків.

Також окупанти понівечили господарчу споруду, автівку швидкої, спецтехніку та приватні автомобілі. 

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 10 людей. 

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