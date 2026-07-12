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​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела

Співрозмовник LB.ua, близький до керівництва МВС припустив, що така заміна може бути бажанням президента Зеленського покращити ситуацію з мобілізацією.

​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
президент Володимир Зеленський і глава МВС Ігор Клименко
Фото: телеграм-канал українського президента

Після відставки чинного уряду та формування нового міністром оборони може стати чинний міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

Про це LB.ua розповіли два джерела, наближені до ОП, а також джерело в оточенні самого Ігоря Клименка.

Співрозмовник LB.ua, близький до керівництва МВС припустив, що така заміна може бути бажанням Володимира Зеленського покращити ситуацію з мобілізацією.

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Натомість наші джерела, близькі до Офісу президента припускають, що зміна очільника оборонного відомства може бути спричинена незадоволенням глави держави діями Михайла Федорова

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський заявив про зміну політичної стратегії держави, а також анонсував кадрові перестановки в уряді та правоохоронних органах.

Президент також подякував Юлії Свириденко за роботу на посаді прем'єр-міністерки та повідомив, що запропонував їй нову відповідальну місію. За інформацією LB.ua чинна прем’єрка стане послом України в США замість Ольги Стефанішиної, яка найближчим часом залишить дипломатичну службу за власним бажанням.

Сьогодні Зеленський провів окремі наради з міністром енергетики Денисом Шмигалем, міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком та міністром оборони Михайлом Федоровим, а також керівником НАК “Нафтогаз” Сергієм Корецьким, який за інформацією джерел LB.ua може очолити уряд. 

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