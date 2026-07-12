У Нікополі через російський обстріл постраждали четверо цивільних

Російській безпілотники атакували Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок атаки постраждали четверо цивільних.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
"4 людини дістали поранень – росіяни атакували Нікополь безпілотниками. Постраждали троє чоловіків і жінка. 44-річного та 56-річного чоловіків госпіталізували. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості", – ідеться у повідомленні.
Також понівечений магазин та будівля, що не використовується.
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