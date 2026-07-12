Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
ГоловнаСуспільствоВійна

ЦНС: через проблеми зі світлом окупанти готують евакуацію своїх чиновників з ТОТ Херсонщини

Попри погіршення безпекової та гуманітарної ситуації, окупанти продовжують демонструвати "стабільність".

ЦНС: через проблеми зі світлом окупанти готують евакуацію своїх чиновників з ТОТ Херсонщини
Фото: ЦНС

На тимчасово окупованій частині Херсонщини російська окупаційна адміністрація продовжує демонструвати "стабільність", попри погіршення безпекової та гуманітарної ситуації. 

Про це повідомив Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, тисячі жителів регіону залишаються без електропостачання через масштабні перебої, однак окупаційна влада не поспішає відновлювати критичну інфраструктуру. Натомість основну увагу вона приділяє пропагандистським заходам та інформаційній кампанії.

У Центрі зазначають, що паралельно окупанти продовжують мілітаризацію освіти та ідеологічну обробку дітей, тоді як нагальні проблеми місцевого населення залишаються без належного реагування.

Крім того, за інформацією ЦНС, російська адміністрація вже відпрацьовує сценарії евакуації на випадок подальшого погіршення ситуації в регіоні.

Насамперед, як стверджують у Центрі національного спротиву, до можливої евакуації готують родини російських чиновників, представників силових структур та місцевих колаборантів.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies