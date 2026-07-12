ЦНС: через проблеми зі світлом окупанти готують евакуацію своїх чиновників з ТОТ Херсонщини

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На тимчасово окупованій частині Херсонщини російська окупаційна адміністрація продовжує демонструвати "стабільність", попри погіршення безпекової та гуманітарної ситуації.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, тисячі жителів регіону залишаються без електропостачання через масштабні перебої, однак окупаційна влада не поспішає відновлювати критичну інфраструктуру. Натомість основну увагу вона приділяє пропагандистським заходам та інформаційній кампанії.

У Центрі зазначають, що паралельно окупанти продовжують мілітаризацію освіти та ідеологічну обробку дітей, тоді як нагальні проблеми місцевого населення залишаються без належного реагування.

Крім того, за інформацією ЦНС, російська адміністрація вже відпрацьовує сценарії евакуації на випадок подальшого погіршення ситуації в регіоні.

Насамперед, як стверджують у Центрі національного спротиву, до можливої евакуації готують родини російських чиновників, представників силових структур та місцевих колаборантів.