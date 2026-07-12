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Російська армія втретє за ранок атакувала промисловість у Кривому Розі

Уранці 12 липня російські війська двічі завдали ударів по промислових підприємствах міста.

Російська армія втретє за ранок атакувала промисловість у Кривому Розі
Фото: З відкритих джерел

Російські війська втретє за ранок завдали удару по Кривому Рогу. Цього разу під атакою опинилося одне з промислових підприємств міста.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, ворог знову вдарив по інфраструктурі промислового підприємства. Наразі на місці працюють екстрені служби, триває аварійно-рятувальна операція.

Це вже третя атака на Кривий Ріг від ранку. Раніше російські війська двічі завдали ударів по промислових підприємствах міста. Внаслідок першої атаки загинули двоє людей. Після другого удару на одному з підприємств виникла пожежа.

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