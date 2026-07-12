Через обстріли РФ на Дніпропетровщині загинули троє цивільних

З вечора 11 липня російські окупанти 10 разів атакували 5 районів Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів троє людей загинули.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
"Троє людей загинули. Понад 10 разів ворог атакував п'ять районів області безпілотниками і артилерією", – ідеться у повідомленні.
На Нікопольщині поцілив по Нікополю і Марганецькій громаді. Пошкоджені адмінбудівля, приватні будинки, господарська споруда та вантажівка. Загинув 66-річний чоловік.
На Криворіжжі пошкоджені промислове підприємство та інфраструктура. Загинули двоє людей.
"Ворог атакував "Шахедом" промислове підприємство. На жаль двоє людей загинуло. Вічна пам'ять, співчуття рідним та близьким...", – зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
На Синельниківщині під ударом були Українська та Петропавлівська громади. Виникли пожежі.
У Верхньодніпровській громаді Кам'янського району пошкоджений газопровід.
У Дніпрі понівечене підприємство харчової промисловості.