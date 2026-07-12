Через обстріли РФ на Дніпропетровщині загинули троє цивільних

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З вечора 11 липня російські окупанти 10 разів атакували 5 районів Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів троє людей загинули.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Троє людей загинули. Понад 10 разів ворог атакував п'ять районів області безпілотниками і артилерією", – ідеться у повідомленні.

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"Ворог атакував "Шахедом" промислове підприємство. На жаль двоє людей загинуло. Вічна пам'ять, співчуття рідним та близьким...", – зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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У Дніпрі понівечене підприємство харчової промисловості.