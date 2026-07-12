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За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1320 російських окупантів

З початку повномасштабного вторгнення втрати РФ в Україні складають близько 1 419 090 осіб.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1320 російських окупантів
Фото: Міністерство оборони України

Сили оборони ліквідували ще 1320 російських окупантів упродовж минулої доби. 

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 419 090 (+1 320) осіб 
  • танків – 12 120 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 928 (+6) од.
  • артилерійських систем – 45 807 (+53) од.
  • РСЗВ – 1 928 (+4) од.
  • засоби ППО – 1 485 (+0) од.
  • літаків – 437 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 883 (+15) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 403 959 (+2 034) од.
  • крилаті ракети – 4 889 (+2) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 119 038 (+428) од.
  • спеціальна техніка – 4 407 (+5) од.

Дані уточнюються .

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