За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1320 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.26 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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З початку повномасштабного вторгнення втрати РФ в Україні складають близько 1 419 090 осіб.

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