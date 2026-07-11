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У Рівному судитимуть лікаря, який сам собі виписував наркотики

Слідство встановило, що отоларинголог “лікувався” морфіном, трамадолом та діазепамом.

У Рівному судитимуть лікаря, який сам собі виписував наркотики
ілюстративне фото

Прокурори Рівненської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно лікаря одного з медзакладів обласного центру, який шляхом махінацій виписав собі близько 100 рецептів для придбання наркотиків.

Слідством встановлено, що лікар-отоларинголог, не маючи допуску до роботи, пов'язаної з обігом наркотичних засобів і прекурсорів, навесні 2025 року авторизувався в медичній інформаційній системі та «лікував» сам себе. Він незаконно виписав на своє ім'я 3 електронні рецепти на наркотичний засіб «Налбуфін» та призначив 110 днів «лікування» цим препаратом.

Крім того, з січня по квітень 2026 року 43-річний лікар, використовуючи кваліфікований електронний підпис свого колеги з іншої лікарні, втрутився в роботу медичної інформаційної системи. Від його імені він створив фіктивний епізод власного лікування та оформив 95 електронних рецептів на придбання морфіну, трамадолу та діазепаму для власного вживання.

Рівнянину інкримінують незаконну видачу рецептів на право придбання наркотичних засобів, незаконне використання таких документів та несанкціоноване втручання в роботу інформаційної системи (ч. 1 ст. 319, ч. 1 ст. 318, ч. 1 ст. 361 КК України).

Чоловік визнав свою вину і переконує у щирому каятті. З медзакладу його вже звільнено.

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