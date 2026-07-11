Суд взяв сержанта полку “Скеля” під варту у справі про побиття товаришів по службі на Харківщині

За даними слідства, в одному випадку підозрюваний завдав тілесні ушкодження середньої тяжкості капелану, в іншому – зламав ребро підполковнику.

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 вересня 2026 року без права внесення застави для військовослужбовця, якого підозрюють у побитті колег у Харківській області, повідомляє ДБР.

Раніше працівники ДБР затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю, який на момент вчинення злочинів проходив службу у полку «Скеля». Йому інкримінують побиття двох військовослужбовців у Харківській області. За даними джерела “Української правди” йдеться про молодшого сержанта Євгена Гаркушу 1995 року народження.

Перший випадок стався у травні 2025 року поблизу одного із сіл Ізюмського району. До місця тимчасової дислокації «Скелі» прибули військовослужбовці іншого підрозділу, які перед цим виконували бойові завдання.

Реклама

Між військовими виник конфлікт через розміщення особового складу та техніки. Військовий капелан намагався заспокоїти сторони та запропонував владнати ситуацію на рівні командування.

За даними слідства, підозрюваний кілька разів ударив капелана кулаком в обличчя, завдавши йому тілесні ушкодження середньої тяжкості. Потерпілого госпіталізували зі струсом головного мозку та переломом щелепи.

Читайте також ДБР розпочало досудове розслідування після публікації журналістів про випадки насильства в «Скелі»

Другий епізод стався у червні 2025 року в місті Барвінкове. Підозрюваний напав на підполковника. Він збив офіцера з ніг, після чого почав наносити йому удари руками та ногами по голові і тулубу, зламавши потерпілому ребро.

Військового затримано. Йому повідомлено про підозру у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості, а також у насильстві щодо начальника, вчиненому в умовах воєнного стану — за ч. 2 ст. 406 та ч. 4 ст. 405 Кримінального кодексу України.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Досудове розслідування триває. Слідчі продовжують активну роботу з перевірки інших можливих фактів фізичного насильства, незаконного обмеження свободи, погроз зброєю, неналежного поводження та ненадання медичної допомоги військовослужбовцям у місцях розподілу й навчання полку «Скеля».