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Росія атакувала портову інфраструктуру Одещини: пошкоджене судно, загинули двоє водіїв

Пошкоджене цивільне торговельне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс.

Росія атакувала портову інфраструктуру Одещини: пошкоджене судно, загинули двоє водіїв
пошкоджена портова інфрастрктура на Одещині
Фото: Мінгромад

Російські війська вчергове завдали удару по портовій інфраструктурі Одеської області та цивільному судноплавству. 

Внаслідок атаки є пошкодження та людські жертви, повідомляє Міністерство розвитку громад і територій України.

В одному з портів вибуховою хвилею пошкоджені вантажні автомобілі. Через цей удар загинули двоє водіїв. Ще двоє людей зазнали поранень — їм уже надали необхідну медичну допомогу.

Окрім цього, внаслідок влучання зазнало пошкоджень цивільне торговельне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс. На його борту спалахнула пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати. Серед екіпажу судна ніхто не постраждав.

У міністерстві наголосили, що Росія продовжує цілеспрямовано бити по цивільних портах, кораблях і логістичних об'єктах. 

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