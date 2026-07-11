Удень 11 липня російські війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури в Чернігові. Внаслідок атаки поранення отримав співробітник підприємства.
Про це повідомляє Чернігівська міська ради.
За інформацією міськради, удар був завданий по одному з об'єктів критичної інфраструктури міста.
"Ворогом завдано удару по об’єкту критичної інфраструктури в Чернігові. Унаслідок ворожої атаки поранення отримав співробітник об’єкта", – йдеться у повідомленні.
Також, за попередніми даними, вибуховою хвилею пошкоджено вікна у трьох приватних житлових будинках.
На місці працюють відповідні служби, триває уточнення наслідків російського удару.
- Через російські обстріли минулої доби у Чернігівській області постраждав цивільний. Окупанти продовжують бити дронами по області.