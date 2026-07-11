Головне за ніч та ранок суботи, 11 липня: удари балістикою по Києву, понад 260 боєзіткнень, атаки на Одесу та Одещину

Нічна повітряна атака , 261 бойове зіткнення, бої на Покровському та Словʼянському напрямках, ворожі обстріли, призупинення судноплавства через Керченську протоку.

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На Сумщині під ударом опинилися дві громади.

У ніч на 11 липня росіяни здійснили чергову ракетну атаку на Київ.

Моніторингові канали вказують на застосування ракет з установок С-400.

За інформацією поліції Києва, станом на 8:35 внаслідок російської атаки на столицю постраждало 11 осіб, з них – 11-річна дитина.

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У Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах міста зафіксовано влучання та пожежі.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 261 бойове зіткнення.

Найбільше боїв зафіксовано на Покровському (38) і Слов'янському (29) напрямках.

На Лиманському напрямку противник 23 рази намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Дробишеве, Рідкодуб та у бік населених пунктів Червоний Став, Борова, Лиман, Озерне, Діброва, Ставки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1490 російських окупантів, знищили 8 ворожих танків та 4 засоби ППО. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 11.07.26 орієнтовно склали 1 417 770.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Російська армія завдала удару по інфраструктурі Одеси. Є постраждалі.

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Пізніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок ракетного удару по Одесі двоє людей загинуло. Ще одна людина постраждала: 24-річний чоловік отримав осколкове поранення.

Раніше сьогодні армія РФ атакувала цивільну інфраструктуру півдня Одеської області. Унаслідок атаки пошкоджено поліклініку, щонайменше три приватні житлові будинки та обʼєкти інфраструктури.

РФ атакували два райони Харкова. У Немишлянському районі є поранені, у Шевченківському зафіксовано падіння БпЛА.

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, яка виникла внаслідок російської атаки на один із об'єктів інфраструктури Київської області.

За інформацією ДСНС України, площа займання сягнула 4 000 квадратних метрів. До ліквідації пожежі були залучені десятки рятувальників і спеціальна техніка.

Роботи проводилися у надзвичайно складних умовах – за дуже високої температури та під постійною загрозою повторних російських ударів.

"У ніч на 11 липня (з 18:00 10 липня) противник атакував 6 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської області рф, 4 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ АР Криму, 2 протирадіолокаційними ракетами Х-31 з акваторії Чорного моря та 121 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецької обл.; Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим", – ідеться у повідомленні Повітряних сил.

За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною збито/подавлено 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичних ракет, 2 керованих авіаційних ракет та 7 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях. Інформація щодо двох протирадіолокаційних ракет уточнюється.

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Росія тимчасово припинила прийом заявок на проходження суден через Керченську протоку, яка з'єднує Азовське та Чорне моря. Також призупинено судноплавство через Донсько-Азовський канал, що сполучає річку Дон з Азовським морем, повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

За інформацією агентства, російські прикордонники, які підпорядковуються ФСБ, повідомили судноплавним компаніям, що з 18:10 за місцевим часом 10 липня нові заявки на прохід через Керченську протоку більше не приймаються. При цьому терміни дії обмежень не уточнюються.

Як зазначає агентство, рішення було ухвалене після повідомлень про атаку українських безпілотників на 13 російських суден в Азовському морі, серед яких, за інформацією джерел, було 10 танкерів.

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