СБС уразили за ніч іще 13 одиниць «тіньового флоту» Росії

Також влучили у п’ять електропідстанцій у Криму.

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У ніч на 10 липня українські безпілотники підбили 13 підсанкційних суден ворожого тіньового флоту, серед яких 10 танкерів, суховантаж, паром та морський буксир.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді.

Загалом за останні п'ять діб СБС уразили вже 48 російських плавзасобів.

Також українські дрони успішно атакували п'ять електропідстанцій у Криму та Євпаторії. Загалом за добу в оперативній глибині окупантів уразили 41 військову ціль, а безпосередньо на лінії зіткнення наші оператори ліквідували 426 загарбників.