Внаслідок атаки пошкоджено обладнання станції та чотири автомобілі.

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Російські війська вдень 10 липня атакували АЗС у Слов’янську Донецької області. Внаслідок удару поранення отримали двоє чоловіків.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

За його словами, близько полудня російський безпілотник типу "КУБ" влучив у територію АЗС. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання станції та чотири автомобілі.

Двоє чоловіків зазнали поранень. Їх госпіталізували до медичного закладу.

Крім цього, вночі Слов’янськ також зазнав атак російських безпілотників. Дрон типу "Молнія-2" пошкодив два приватні будинки, а безпілотник типу "Гербера" влучив в інфраструктурний об’єкт.