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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів загинув 1 цивільний і 10 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 43 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 502 людини, у тому числі 73 дитини.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів загинув 1 цивільний і 10 отримали поранення
Фото: photoukraine.com

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів загинув 1 цивільний і 10 отримали поранення. 

Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. 

“За 9 липня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Дружківці. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

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Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 10 липня.

Покровський район. У Добропіллі загинула людина.

Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено 3 приватні будинки, АЗС та інфраструктуру. У Краматорську поранено 3 людини, пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок, 2 АЗС і 6 автомобілів; у Комишувасі поранено 3 людини, у Малотаранівці — 2 людини, у Красноторці — 1 людину. У Високопіллі Олександрівської громади пошкоджено ангар, у Львівці — будинок. У Новодонецькому пошкоджено авто, в Іверському — 2 приватні будинки та господарчу споруду. В Андріївці пошкоджено будинок та інфраструктурний об'єкт. У Черкаському пошкоджено інфраструктуру. У Дружківці загинула людина, пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок.

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