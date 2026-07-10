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Упродовж минулої доби російська армія атакувала Сумщину і поранила там 9 людей. Пошкоджені будинки, магазин, ТЦ, автомобілі, господарські споруди та об’єкт критичної інфраструктури.

Про це розповіли в обласній поліції.

Фото: Нацполіція Наслідки російської атаки на Сумщині

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У Сумській громаді унаслідок повітряних атак за допомогою ударних дронів поранені чоловіки 43 та 50 років. Пошкоджені багатоквартирний житловий будинок, приватний будинок, магазин, 2 легкові автомобілі, господарські споруди та об’єкт критичної інфраструктури.

У Білопільській громаді внаслідок влучання БпЛА в автомобіль постраждав 65-річний чоловік. Також пошкоджений торговельний центр та нежитлове приміщення.

У Березівській громаді через влучання ворожого безпілотника постраждала 30-річна жінка.

У Путивльській громаді внаслідок атаки БпЛА постраждав 66-річний чоловік, травмована 56-річна жінка.

У Шосткинській громаді внаслідок влучання дрона в автомобіль поранено 36-річного чоловіка.

У Попівській громаді внаслідок удару БпЛА травмовано 86-річного чоловіка та 51-річну жінку.

Фото: Нацполіція Наслідки російської атаки на Сумщині

За кожним із фактів слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за ст. 438 КК України (воєнні злочини).