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Росія учора вбила в Херсонській області 3 людей, 34 поранила

Ворог атакував область БпЛА, артилерією і КАБами. 

Протягом вчорашньої доби Росія вбила в Херсонській області трьох людей, ще 34 були поранені. Серед них є троє дітей. Усі жертви й потерпілі – з Херсонської громади, повідомив начальник МВА Ярослав Шанько в Telegram.

Атака в Херсоні
Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області в Facebook
Атака в Херсоні

Під ворожими авіаційними, дроновими й артилерійськими ударами перебували Раківка, Новомиколаївка, Урожайне, Висунці, Зеленівка, Новорайськ, Томина Балка, Станіслав, Білозерка, Антонівка, Шевченківка, Дудчани, Качкарівка, Золота Балка, Чарівне, Красносільське, Костирка, Інгулець, Кізомис, Берислав, Нововоронцовка, Високе, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Дніпровське, Новодмитрівка, Розлив, Ромашкове, Дослідне, Надіївка, Велетенське, Бургунка, Іванівка, Комишани, Микільське, Милове, Молодіжне, Наддніпрянське, Осокорівка, Садове, Токарівка, Тягинка та місто Херсон. Про це повідомив голова ОВА Прокудін. 

«російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, маршрутний автобус та приватні автомобілі», – сказав він. 

Евакуювали за вчора три людини. Усі, хто бажає виїхати до безпечніших місць, можуть звернутися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951. 

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