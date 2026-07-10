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Росіяни вночі атакували дві АЗС в Дніпропетровській області

Також ворог атакував підприємство в Нікопольському районі, внаслідок чого постраждав чоловік. 

Росіяни вночі атакували дві АЗС в Дніпропетровській області
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області
Фото: Дніпропетровська ОВА в Telegram

Російська армія вночі п'ятниці майже 10 разів атакувала три райони Дніпропетровської області. Постраждала одна людина – чоловік 36 років у Марганецькій громаді.

Він лікуватиметься амбулаторно. Ворог атакував в цьому районі підприємство, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа. 

Також окупанти знову били по АЗС – в Самарівському районі і в Межиріцькій громаді Павлоградського району. У самому Павлограді горіла автівка. Побиті приватні будинки.

  • Росія нарощує удари по АЗС в різних областях України. Найбільше страждають прифронтові, куди ворог може дотягнутися дронами різних типів. 
  • В уряді повідомляли, що, попри ці удари, ознак паливної кризи в Україні немає. Кабмін разом з учасниками ринку розробляє заходи, які допоможуть забезпечувати регіони необхідною кількістю палива. 
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