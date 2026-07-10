Росіяни вночі атакували дві АЗС в Дніпропетровській області

Також ворог атакував підприємство в Нікопольському районі, внаслідок чого постраждав чоловік.

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Російська армія вночі п'ятниці майже 10 разів атакувала три райони Дніпропетровської області. Постраждала одна людина – чоловік 36 років у Марганецькій громаді.

Він лікуватиметься амбулаторно. Ворог атакував в цьому районі підприємство, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

Також окупанти знову били по АЗС – в Самарівському районі і в Межиріцькій громаді Павлоградського району. У самому Павлограді горіла автівка. Побиті приватні будинки.