Росіяни вночі атакували дві АЗС в Дніпропетровській області

Російська армія вночі п'ятниці майже 10 разів атакувала три райони Дніпропетровської області. Постраждала одна людина – чоловік 36 років у Марганецькій громаді.
Він лікуватиметься амбулаторно. Ворог атакував в цьому районі підприємство, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.
Також окупанти знову били по АЗС – в Самарівському районі і в Межиріцькій громаді Павлоградського району. У самому Павлограді горіла автівка. Побиті приватні будинки.
- Росія нарощує удари по АЗС в різних областях України. Найбільше страждають прифронтові, куди ворог може дотягнутися дронами різних типів.
- В уряді повідомляли, що, попри ці удари, ознак паливної кризи в Україні немає. Кабмін разом з учасниками ринку розробляє заходи, які допоможуть забезпечувати регіони необхідною кількістю палива.