Російський дрон влучив у фермерське господарство на Чернігівщині

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Ввечері 9 липня росіяни поцілили безпілотником по території фермерського господарства у селі Пушкарі на Чернігівщині.

Про це повідомив очільник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.

Пошкоджень зазнали складські приміщення та комбайн. Постраждалих серед цивільного населення немає. Масштаби завданих збитків уточнюються.

За декілька годин до цього зафіксовано влучання ворожого баражуючого боєприпасу типу «Ланцет» по об’єкту цивільної інфраструктури в Новгород-Сіверській громаді.

Там також обійшлося без постраждалих.