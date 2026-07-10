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Вина, зроблені в Криму, отримали нагороди міжнародних конкурсів як російські

Окупанти легалізують свої злочини через виноробну галузь.

Вина, зроблені в Криму, отримали нагороди міжнародних конкурсів як російські
Фото: Укрвинпром

У Вірменії та Південній Кореї на міжнародних конкурсах з виноробства були представлені та нагороджені напої, зроблені на території Криму, які брали участь у змаганнях під російським маркуванням.

Як пише Укрвинпром у Facebook, просування на міжнародній арені кримських вин як російських є не лише порушенням принципів виноробства щодо правдивості інформації про походження напою, але й спробою легітимізації окупації та проявом неповаги до міжнародного права і територіальної цілісності України.

В організації підготували офіційне звернення до державної влади - зокрема Мінекономіки та МЗС - щодо вжиття необхідних заходів для недопущення таких дій та реагування на міжнародному рівні. 

Водночас організаторів конкурсів виноробства закликають не допускати до участі продукцію країни-агресора та не визнавати напої, вироблені на українській території, російськими. 

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