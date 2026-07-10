Вина, зроблені в Криму, отримали нагороди міжнародних конкурсів як російські

У Вірменії та Південній Кореї на міжнародних конкурсах з виноробства були представлені та нагороджені напої, зроблені на території Криму, які брали участь у змаганнях під російським маркуванням.

Як пише Укрвинпром у Facebook, просування на міжнародній арені кримських вин як російських є не лише порушенням принципів виноробства щодо правдивості інформації про походження напою, але й спробою легітимізації окупації та проявом неповаги до міжнародного права і територіальної цілісності України.

В організації підготували офіційне звернення до державної влади - зокрема Мінекономіки та МЗС - щодо вжиття необхідних заходів для недопущення таких дій та реагування на міжнародному рівні.

Водночас організаторів конкурсів виноробства закликають не допускати до участі продукцію країни-агресора та не визнавати напої, вироблені на українській території, російськими.