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Зеленський про трагедію в Вишневому: там був склад боєприпасів підприємства «Укроборонпрому»

Для встановлення винних відкрили кримінальне провадження. 

Росія під час атаки 6 липня вразила в Вишневому склад боєприпасів одного з підприємств «Укроборонпрому». Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами в чаті ОП.

Постраждала велика кількість людей, є значна кількість втрат. Президент сказав, що отримав про трагедію всю інформацію від СБУ, МВС і Генпрокуратури.

Є кримінальна справа, винні будуть притягнуті до відповідальності і звільнені з «Укроборонпрому». 

Контекст

Уночі 6 червня Росія провела чергову ракетно-дронову атаку, основною ціллю якої був Київ і Київська область. У Вишневому ворог влучив в один з об'єктів, після чого почалася детонація, що зачепила житловий сектор. Виюухи тривали декілька годин. Наслідки катастрофічні: повністю зруйновано декілька вулиць, є загиблі люди. Сотні містян довелося евакуювати. 

Руйнування житлового сектору після цього удару в Вишневому стали найбільшими за весь період війни. 

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