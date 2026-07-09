На Херсонщині росіяни маскують саморобні вибухівки в упаковці від вологих серветок

Окупанти можуть використовувати для цього й інші побутові речі.

Росіяни почали маскувати саморобні вибухові пристрої в упаковках вологих серветок.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Ярослав Шанько

"Не виключено, що для цього можуть використовувати й інші побутові речі", - зазначив Шанько.

Жителів Херсонщини закликали дотримуватися правил мінної безпеки.

"Якщо побачили підозрілий або залишений без нагляду предмет, у жодному разі не торкайтеся його й не намагайтеся перенести", - йдеться в повідомленні.