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На Херсонщині росіяни маскують саморобні вибухівки в упаковці від вологих серветок

Окупанти можуть використовувати для цього й інші побутові речі.

На Херсонщині росіяни маскують саморобні вибухівки в упаковці від вологих серветок
Фото: Ярослав Шанько в Telegram

Росіяни почали маскувати саморобні вибухові пристрої в упаковках вологих серветок. 

Про це повідомив голова Херсонської МВА Ярослав Шанько

"Не виключено, що для цього можуть використовувати й інші побутові речі", - зазначив Шанько.

Жителів Херсонщини закликали дотримуватися правил мінної безпеки. 

"Якщо побачили підозрілий або залишений без нагляду предмет, у жодному разі не торкайтеся його й не намагайтеся перенести", - йдеться в повідомленні.

  • Через удар російського дрона по авто у Херсоні загинули чоловік та жінка. Відомо ще про щонайменше 9 постраждалих. 
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