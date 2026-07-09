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Точка збору: Як жити далі, коли війна переписала наші правила життя і де шукати новий фундамент

«Я більше не чекаю, що все стане «як раніше». Я просто хочу зрозуміти, хто я тепер і з чим я вийду з цього марафону», – каже чоловік, який пройшов через евакуацію, втрату бізнесу та три роки волонтерства.

Фото: EPA/UPG

У 2026 році українське суспільство підійшло до важливої психологічної межі. Перші шокові реакції давно минули, адреналіновий драйв початку війни вичерпався, а стратегія «перечекати» довела свою неефективність. Ми опинилися в точці, де старі правила життя остаточно стерті, а нові доводиться писати прямо на ходу, в умовах хронічної невизначеності.

Як досвідчений психолог я бачу: головне питання сьогодні не «Коли це закінчиться?», а «Хто ми в цій новій реальності і на що нам спиратися?». Нам потрібна нова точка збору особистості.

Пастка «Фантомного минулого»

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Найбільше сил у нас забирає не теперішній важкий побут чи новини, а жаль за минулим. Ми продовжуємо порівнювати своє поточне життя, статки, кар'єру чи стосунки з тими, що були до 2022 року.

Це когнітивна пастка. Намагатися повернути себе колишнього – це все одно, що намагатися зібрати розбитий апарат за старим кресленням, коли половина уламків згоріла. Поки ми дивимося назад із тугою, ми втрачаємо енергію, яка необхідна для будівництва сьогодення. Точка збору починається з чесного визнання: «Ми вже ніколи не будемо колишніми. Ми інші. І це наша нова стартова позиція».

Гартування замість зламу: Шлях до нової ідентичності

Кожен кризовий досвід має два сценарії розвитку: деструктивний (руйнація, ПТСР, депресія) та конструктивний (посттравматичне зростання).

Ми, як нація і як окремі люди, отримали колосальний обсяг специфічного досвіду стійкості. Ми вміємо працювати без світла, організовувати логістику за лічені години, ухвалювати складні рішення за секунди та витримувати рівень стресу, який паралізував би будь-яке стабільне європейське суспільство.

Ця «суперсила» це наша нова ідентичність, а не тимчасові милиці. Ми стали людьми, яких важко здивувати і неможливо зламати. Наша нова опора – не зовнішня стабільність світу, а наша власна здатність адаптуватися до хаосу.

Чотири стовпи нової життєвої стратегії

Як нам збирати себе щодня, щоб не просто виживати, а розвиватися?

  1. Радикальний реалізм. Прийміть невизначеність як базову умову гри. Не будуйте жорстких планів на роки вперед, але майте гнучкі сценарії на тиждень чи місяць. Людина, яка не тримається за ілюзію тотального контролю, є набагато стійкішою до раптових змін.

  2. Аудит внутрішніх ресурсів. Припиніть вимагати від себе колишньої продуктивності. Якщо ви відчуваєте втому – це виснаження нервової системи, а не банальна лінь. Введіть жорсткий режим відновлення: сон, рух, мінімум токсичної інформації. Стійкість – це вміння вчасно ставати на дозаправку.

  3. Соціальний клей. Наша головна опора – інші люди. Не закривайтеся у своїй мушлі страждання. Спілкуйтеся, допомагайте, тримайтеся своєї зграї – родини, друзів, колег, волонтерської спільноти. Емпатія та розділений досвід зменшують внутрішній біль удвічі.

  4. Створення сенсу через дію. Сенс життя не з’являється сам по собі, ми його створюємо. Кожен ваш збережений бізнес, кожна вихована дитина, кожна посаджена квітка біля під'їзду чи закритий збір на армію – це створення сенсу всупереч руйнації. Дійте локально, там, де ви можете вплинути на результат.

Висновок

Точка збору – не день перемоги у календарі. Це внутрішній стан, який ми обираємо прямо зараз. Це готовність жити, працювати, любити й створювати майбутнє в тих декораціях, які нам випали. Ми не обирали цей час, але ми обираємо, якими ми з нього вийдемо. Не чекайте слушного моменту, щоб зібрати себе до купи. Найкращий час для того, щоб бути сильними, чесними та живими – це сьогодні.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Інші дописи блогу:
Олена Бортнікова Олена Бортнікова , психолог, доктор філософських наук, керівниця психологічного центру «ДіЛенД»
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