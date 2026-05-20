Мінекономіки презентувало три ключові програми, які мають допомогти бізнесу після руйнувань

Йдеться про інструменти, які мають на меті допомогти бізнесу відновити виробництво після руйнувань, компенсувати втрати та зберегти робочі місця навіть у прифронтових регіонах.

Міністр економіки Олексій Соболев
Фото: Мінекономіки

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України презентувало державні програми підтримки підприємств, які постраждали внаслідок російської агресії. 

«Український бізнес щодня знаходиться під вогнем ворога. Це підприємства, які тримають економіку, дають роботу людям і продовжують працювати навіть у найскладніших умовах. Для нас принципово важливо, щоб вони не залишалися сам на сам із наслідками руйнувань, а відчували реальну підтримку держави», – зазначив міністр економіки Олексій Соболев.

Зокрема, наразі є три державні програми для допомоги бізнесу

  • Гранти на відновлення виробничих підприємств. Українські виробники у сфері переробної промисловості можуть отримати до 16 млн грн на відновлення після пошкоджень або руйнувань. Держава покриває до 80% вартості проєкту, а пріоритет надається підприємствам із прифронтових регіонів.
  • Програма компенсації втрат від воєнних ризиків. Передбачає часткову компенсацію вартості пошкодженого або знищеного майна для бізнесу у 10 областях підвищеного ризику, а також компенсацію страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків.
  • «Точка опори». Програма спрямована на підтримку підприємств, що були змушені тимчасово призупинити роботу через обстріли. Передбачає компенсацію частини зарплати працівників та ЄСВ у період простою.

Представникам ОВА рекомендували активно поширювати інформацію про доступні ініціативи серед підприємців та допомагати бізнесу з подачею заявок і отриманням консультацій. 

Також підприєці можуть звернутися за консультаціями до Експортно-кредитного агентства, Державної служби зайнятості, банків-партнерів програм – Ощадбанку та Укрексімбанку, а також користуватися QR-кодами для швидкого доступу до інформації та подачі заявок.

