Bloomberg: ЄС може пов'язати деякі виплати з пакету допомоги Україні зі зміною оподаткування

Це стосується 20% ПДВ на іноземні посилки.

Фото: EPA/UPG

Європейський Союз пов'яже деякі виплати з пакету допомоги Україні у розмірі 90 мільярдів євро з податковими змінами, яких вже вимагає в України Міжнародний валютний фонд.

Про це пише Bloomberg.

За даними джерел видання, податкова вимога застосовуватиметься до макрофінансової частини кредиту вартістю 8,4 мільярда євро. 

Щоб отримати ці кошти, Україна має прийняти законодавство про розширення частки іноземних посилок, що оподатковуються 20% податком на додану вартість. 

Першу виплату Україна отримає в червні, другу – у вересні, а третю – до кінця року після завершення реформи.

Як повідомляє Bloomberg, цитуючи депутата Ярослава Железняка, поправка до податкового законодавства виявилася дуже непопулярною серед українців, що викликає значні сумніви щодо її схвалення парламентом.За словами джерел видання, МВФ та ЄС вже домовилися відкласти на рік ще одну чутливу податкову зміну, яка розширить коло українських підприємців, що підлягають сплаті ПДВ.

  • Проєкт закону про оподаткування цифрових платформ зняли з порядку денного Ради.За словами джерел LB.ua, у самій фракції «Слуга народу» досі немає внутрішнього консенсусу щодо низки норм законопроєкту.
