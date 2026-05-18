В Україні готують випробування нової версії ракети RUTA з дальністю ураження до 2 000 км

Виробництво перших ракет третього покоління RUTA планують розпочати вже до кінця 2026 року.

Компанія Destinus оголосила про прискорення програми нової далекобійної ракети класу precision strike RUTA Block 3 із заявленою дальністю до 2 000 кілометрів. Перші випробування системи планують розпочати у 2027 році в Україні.

Про це йдеться у пресрелізі Destinus.

Нова модифікація стане продовженням перевіреного сімейства RUTA, яке вже проходить серійне виробництво та бойову перевірку.

Зокрема, RUTA Block 1 вже серійно виробляється у Нідерландах, а RUTA Block 2, створена за підтримки української платформи Brave1, нині проходить льотні випробування в Україні та має перейти до масштабування виробництва у 2026 році.

У компанії заявили, що Block 3 стане новим етапом розвитку системи та дозволить створити європейську далекобійну ударну платформу з можливістю масового виробництва.

Програма реалізовується одразу у трьох країнах: у Нідерландах Destinus відповідає за розробку та серійне виробництво.

В Україні компанія братиме участь у розробці, випробуваннях та виробництві ключових компонентів.

У Німеччині спільне підприємство Rheinmetall Destinus Strike Systems має забезпечити масштабне виробництво та фінальну інтеграцію систем для європейських замовників.

У Rheinmetall повідомили, що виробництво перших ракет на заводі в Унтерлюссі планують розпочати вже до кінця 2026 року.

За словами генерального директора Destinus Михайла Кокорича, нова система створюється з урахуванням досвіду сучасної війни в Україні та має забезпечити Європі можливість не лише розробляти високоточну зброю, а й швидко масштабувати її виробництво під час тривалих конфліктів.

Ракету RUTA Block 3 планують оснащувати новим турбореактивним двигуном Destinus T220 та бойовою частиною 250 кг.

Ракета матиме автономну систему навігації для роботи в умовах приглушення GPS, а також контейнерний формат запуску, який дозволить використовувати її з наземних, морських та стаціонарних платформ.

Заявлена дальність нової ракети — близько 2 000 км.