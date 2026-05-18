Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
ГоловнаТехнології

В Україні готують випробування нової версії ракети RUTA з дальністю ураження до 2 000 км

Виробництво перших ракет третього покоління RUTA планують розпочати вже до кінця 2026 року.

В Україні готують випробування нової версії ракети RUTA з дальністю ураження до 2 000 км
ракета RUTA
Фото: сайт компанії Destinus

Компанія Destinus оголосила про прискорення програми нової далекобійної ракети класу precision strike RUTA Block 3 із заявленою дальністю до 2 000 кілометрів. Перші випробування системи планують розпочати у 2027 році в Україні.

Про це йдеться у пресрелізі Destinus.

Нова модифікація стане продовженням перевіреного сімейства RUTA, яке вже проходить серійне виробництво та бойову перевірку. 

Зокрема, RUTA Block 1 вже серійно виробляється у Нідерландах, а RUTA Block 2, створена за підтримки української платформи Brave1, нині проходить льотні випробування в Україні та має перейти до масштабування виробництва у 2026 році.

У компанії заявили, що Block 3 стане новим етапом розвитку системи та дозволить створити європейську далекобійну ударну платформу з можливістю масового виробництва.

Програма реалізовується одразу у трьох країнах: у Нідерландах Destinus відповідає за розробку та серійне виробництво.

В Україні компанія братиме участь у розробці, випробуваннях та виробництві ключових компонентів.

У Німеччині спільне підприємство Rheinmetall Destinus Strike Systems має забезпечити масштабне виробництво та фінальну інтеграцію систем для європейських замовників.

У Rheinmetall повідомили, що виробництво перших ракет на заводі в Унтерлюссі планують розпочати вже до кінця 2026 року.

За словами генерального директора Destinus Михайла Кокорича, нова система створюється з урахуванням досвіду сучасної війни в Україні та має забезпечити Європі можливість не лише розробляти високоточну зброю, а й швидко масштабувати її виробництво під час тривалих конфліктів.

Ракету RUTA Block 3 планують оснащувати новим турбореактивним двигуном Destinus T220 та бойовою частиною 250 кг. 

Ракета матиме автономну систему навігації для роботи в умовах приглушення GPS, а також контейнерний формат запуску, який дозволить використовувати її з наземних, морських та стаціонарних платформ.

Заявлена дальність нової ракети — близько 2 000 км.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies