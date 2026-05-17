Сили безпілотних систем ЗСУ почали використовувати некеровані реактивні снаряди (НУРСи) з бортів далекобійних безпілотників у глибокому тилу противника.

Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, новий комбінований формат передбачає застосування ударного дрона-камікадзе з бойовою частиною вагою 60 кг у поєднанні з вісьмома НУРСами.

НУРС – це некерований реактивний снаряд, який традиційно використовують бойові гелікоптери та штурмова авіація для ураження наземних цілей.

Командувач СБС наголосив, що використання таких боєприпасів із безпілотників відкриває нові можливості для ударів по цілях у глибокому тилу противника на відстані до 500 кілометрів.

За словами командира, російські сили активно застосовували НУРСи проти українських військових ще під час боїв за Бахмут, Соледар, Урожайне та Красногорівку.

Тепер, зазначає Бровді, українські Сили оборони адаптували цю тактику для власних ударних безпілотних систем.

Особливу увагу нова тактика може становити для мобільних груп ППО, операторів ПЗРК та кулеметних розрахунків, які прикривають російські зенітні комплекси.