В уряді країни не виключають, що можуть викликати російського посла до МЗС Молдови.

Прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну заявив, що рішення Кремля спростити отримання російського громадянства для мешканців невизнаного Придністров’я може бути пов’язане зі спробою залучити нових військових для війни проти України.

Про це повідомляє NewsMaker.

За словами глави молдовського уряду, жителям Придністровського регіону варто з обережністю ставитися до російських паспортів та пам’ятати, що громадянство передбачає не лише певні переваги, а й обов’язки.

"Російський паспорт стає паспортом країни-агресора, яку не визнають у цивілізованому світі. Я вважаю, що рішення Кремля пов’язане зі спробою залучити на фронт якомога більше солдатів, зважаючи на те, що останнім часом темпи набору знизилися", – наголосив Мунтяну.

Прем’єр також зазначив, що громадянство означає не тільки свободу пересування, а й податкові та інші зобов’язання перед державою.

Уряд Молдови планує обговорити можливі заходи реагування на указ російського лідера Владіміра Путіна. Мунтяну не виключив, що російського посла можуть викликати до Міністерства закордонних справ Молдови.

Раніше Кремль оголосив про спрощення процедури отримання громадянства РФ для мешканців невизнаного Придністров’я.