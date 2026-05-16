Французький той-спанієль на ім’я Лазар, претендент на звання «найстарішої собаки у світі», помер у віці 30 років. Про це в п’ятницю повідомила його доглядальниця, передає France24.

Журналісти звернулося до Книги рекордів Гіннеса, щоб з’ясувати, чи належав Лазарю офіційний рекорд до його смерті в четвер, однак оперативної відповіді не отримали.

За словами працівниці притулку для тварин Анн-Софі Моєн, Лазар — карликовий спанієль породи папільйон із характерними стоячими «метеликовими» вухами — народився 4 грудня 1995 року.

Більшу частину життя собака провів з однією господаркою. Після її смерті він опинився у притулку.

29-річна Офелі Будоль, мати-одиначка, закохалася у собаку, який був лише на рік старший за неї, коли побачила його в притулку минулого місяця.

Спочатку жінка шукала домашнього улюбленця для своєї матері, але зрештою забрала Лазаря додому, де вже жили її дев’ятирічний син і двоє котів.

«Мені сказали, що його знайшли поруч із тілом господарки», — розповіла вона.

«Я просиділа поруч із ним пів години, а потім сказала: “Слухайте, якщо ніхто не захоче його забрати, я не проти — головне, щоб він ладнав із котами”», — згадує Будоль.

Лазар, якого вона називала «нашим маленьким дідусем-малюком», помер через кілька тижнів.

«Минулої ночі він почав згасати у мене на руках», — сказала жінка.

«Він вирушив возз’єднатися зі своєю першою господаркою».

У віці 30 років і п’яти місяців Лазар носив підгузки, уже не бачив і не чув та майже весь день спав.

Втім, за словами Будоль, пес зберігав життєрадісний характер.

«У нього справді неймовірно зворушлива вдача», — казала вона AFP раніше цього тижня, тримаючи Лазаря на руках у своєму будинку в містечку Віллі-ле-Пеллу на південному сході Франції.

Коли Моєн та її колеги дізналися про вік собаки, вони припустили, що «Лазар може бути найстарішим собакою у світі».

Вони перевірили дату його народження у двох реєстрах і, жартома, подали документи для можливої реєстрації рекорду.

За даними сайту Книги рекордів Гіннеса, найстарішим собакою у світі вважався португальський пес породи рафейру ду алентежу на ім’я Бобі, який помер у 2023 році, як вважалося, у віці 31 року. Однак у 2024 році перевірка показала, що переконливих доказів його віку недостатньо.