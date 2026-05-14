– Якби ж то ця клята ракета впала хоч на 20 метрів далі, на пустий вночі магазин, – говорить Надія, яка ще не знає, скількох сусідів, поруч з якими прожила тридцять років, сьогодні забрала в неї країна-гній.

Ми стоїмо біля завалів дев'ятиповерхівки в Дарницькому районі Києва. В ніч на 14 травня, під час масованої атаки на столицю, ворожий удар влучив тут прямо в п'ятий під'їзд кутового будинку біля метро “Харківська”. Поруч – великий ринок, торговельний центр, проспект, озеро… Але зруйновано саме багатоповерхівку. Щонайменше 20 квартир перетворилися на груду пилу і бетону.

– Я вчора нарешті почала переклеювати в себе шпалери після довгої боротьби з пліснявою на стінах – сліди зими без опалення, яку нам влаштували ці фашисти. А сьогодні встала, подивилася на ті шпалери і плюнула… Спасибі, що жива. А сил вже ніяких немає, – промовляє киянка Надія, яка разом зі мною немов загіпнотизовано дивиться на методичну роботу рятувальників.

Будинок на Харківському продовжив вражаючий ряд одномоментних масових жертв від російських атак. Коли складається ціла секція будинку, то не рятує ані коридор, ані підвал цього будинку. Шанси на виживання мінімальні. А лік жертв може іти на десятки.

Зранку на місці цього прильоту рятувальники разом з сусідами деблокували живою одну жінку. З опівдня почали діставати тіла. Ввечері, коли ми їхали з місця розбору завалів, з-під груди бетону діставали десяту і одинадцяту людину…

Рятувальники несуть тіло загиблої під завалами людини

На місці атаки на Київ, 14 травня 2025 р

Рятувальники були на місці прильоту ще вдосвіта. На Київ продовжувала летіти балістика і шахеди, а тут вже розгортався штаб ДСНС, поліції і району.

Допомога потрібна була і мешканцям квартир, які вціліли, – їх виводили або знімали з поверхів. “Загалом 28 людей були врятовані на місці прильоту”, – розказала нам керівниця пресслужби ДСНС України Світлана Водолага.

Кількість і розмаїття бригад надзвичайників на місці просто вражає: втомлені, в пилу і поті, на перерві, за кермом вантажівок і екскаваторів, в ланцюгу від завалів, з ношами, в палатках психологічної допомоги… Це справжня окрема армія неймовірно мужніх і витривалих людей, які рятують нас в немирному тилу.

На місці атаки на Київ, 14 травня 2025 р

Кінологи на місці атаки на Київ, 14 травня 2025 р

Вже зранку на локації було 50 рятувальників, а загалом в операції вже бере участь понад 150 працівників ДСНС, – пояснила Світлана Водолага. І це лише одна локація, яких в Києві цього дня було багато.

…Одна з помітних групок навколо розборів завалів – це велика зграйка підлітків. Серед них – пара вчительок. Всі вони з відбою тривогу і до вечора чекають на “нашу Марію”. Це друзі з її девятого класу, з компанії. “Вона класна. Ми познайомилися пару років тому і досі спілкувалися…” – “Спілкуємося! Чого ти”, – виправляє подругу хлопець. Друзі знають, що живою деблокували лише маму Марії, ще зранку, а її саму, батька і бабусю досі не знайшли. Але вперто сподіваються на диво.

Діти чекають на однокласницю Марію, яка жила в будинку з сім'єю в зруйнованому будинку.

На місці атаки на Київ, 14 травня 2025 р

Маленьке диво вже пережили мешканці сусіднього зі зруйнованим, шостого під'їзду будинку. “У нас немає вікон і я нічого не зрозуміла, але ми всі живі. Ми навіть лишилися на своїх ліжках”, – говорить Світлана, яка разом з чоловіком виносить побутові речі і одяг зі своєї квартири. “Дитину і кішку відвезли друзям ще зранку. Що буде далі – не хочу думати. Але квартира наша дивом досі існує”.

Ті, хто цієї страшної ночі відбувся переляком, вже замовляють нарізку плит для закриття вікон і оформлюють документи на допомогу. Штаби всіх можливих служб розгорнуті навколо будинку і… якщо чесно, то все це виглядає хаотично. Люди не знають, який намет за що відповідає, чим відрізняються волонтери від сервісного центру від РДА, який приймає заяви. Традиційно у літніх людей голова йде обертом від кількості потрібних паперів, необхідних для допомоги скромних 10-20 тисяч. І, як зазвичай, виникають проблеми з електронними витягами прав власності, які були зареєстровані давно і є лише в паперовому вигляді (і папери ці або загублені, або в стресі власник не знає, де їх знайти).

Посеред цього мурашника – групки волонтерів відновлення всіх можливих ГО і формацій. Одна з таких груп, в яскравих жилетках з написом Centuria, чомусь проривається “прибирати квартири після прильоту” прямо через майданчик, де працює ДСНС. В цій групі – жодного власника квартир. Тому, після перепалки з рятувальниками, підключається поліція і категорично відмовляє в доступі до помешкань: прийдете потім і тільки з власником житла.

…А по інший бік цього не завжди впорядкованого хаоса відновлення – гнітюче очікування друзів, родичів, сусідів людей, які жили в зруйнованому під'їзді і не виходять на зв'язок. Поруч, в нині зруйнованому маленькому кінотеатрі “Факел” – імпровізований штаб поліції і медиків. Тут приймають заяви рідних і беруть зразки ДНК. І сюди ж приносять тих, кого дуже–дуже обережно деблокують рятувальники. Психологи, працівники швидкої і група мовчазних людей з застиглими обличчями.

На місці атаки на Київ, 14 травня 2025 р

наслідки атаки на Київ, 14 травня,

Рятувальник на місці трегедії

Вже по 20 годині вечора, після понад 12 годин розбору завалів, міський голова повідомив, що деблоковано тіло 15-річної дівчини. Це на її порятунок весь день сподівалися друзі і однокласники.

