Рада Безпеки ООН скликає термінове засідання через російські атаки по Україні

Рада Безпеки ООН скликає термінове засідання, через ескалацію російських атак по Україні, яке відбудеться 19 травня.

Про це повідомив посол України при ООН Андрій Мельник.

"19 травня Рада Безпеки ООН на наше прохання скликає термінове засідання для розгляду безпрецедентної ескалації варварських нападів Росії на цивільне населення України", - йдеться в повідомленні.