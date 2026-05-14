Рада Безпеки ООН скликає термінове засідання через російські атаки по Україні

Рада Безпеки ООН скликає термінове засідання, через ескалацію російських атак по Україні, яке відбудеться 19 травня.
Про це повідомив посол України при ООН Андрій Мельник.
"19 травня Рада Безпеки ООН на наше прохання скликає термінове засідання для розгляду безпрецедентної ескалації варварських нападів Росії на цивільне населення України", - йдеться в повідомленні.
- Раніше, Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доручив негайно ініціювати засідання Ради Безпеки ООН через нові звірства Росії. Як ідеться в дописі міністра на платформі Х, українська сторона хоче також використати інші міжнародні платформи для реагування на вбивства мирних українців, а також напади Росії на співробітників гуманітарних організацій.
- Вранці 15 травня МЗС хоче запросити представників іноземного дипломатичного корпусу — всіх іноземних послів у Києві — відвідати одне з місць, де внаслідок російської атаки було повністю зруйновано частину багатоповерхового житлового будинку.