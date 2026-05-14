ВАКС обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному у справі про легалізацію майна

Директору одного з ТОВ призначили заставу в розмірі 10,6 млн гривень

ВАКС застосував запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо ймовірної легалізації майна.

Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді.

Директору одного з ТОВ, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення призначили заставу в розмірі 10,6 млн гривень.

У разі внесення застави підозрюваного зобов'яжуть:

  • прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді, суду;
  • повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • здати на зберігання паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
  • утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;
  • носити електронний засіб контролю.

Про що йдеться?

Справа стосується побудови котеджного містечка “Династія” у Козині.

Слідчі з’ясували, що ТОВ “Блум-девеломпент”, часткою в якому володів Олексій Чернишов, придбало 4 гектари землі в Козині. Після того, як Чернишов став головою Київської ОДА, він передав частку в товаристві дружині. У 2020 він очолив Мінгромад, і в травні цього року, за інформацією слідства, зародилася ідея будівництва "Династія".

Чернишов, за інформацією слідства, сформував з підконтрольних осіб команду тих, хто будував "Династію". При цьому будівництво запланували аж на 8 га – на вдвічі більшій території. В червні 2020 Чернишов залучив до будівництва "Династії" фігуранта на прізвисько Карлсон – Тимура Міндіча. Орієнтовно тоді ж до проєкту залучили учасника R2 (резиденція – 2) – ймовірно, Андрія Єрмака.

У червні 2021 року розпочали будівництво і почали легалізацію коштів, частина з яких була отримана за рахунок злочинної схеми в “Енергоатомі”. 

В 2024 учасники проєкту почали шукати способи узаконити кошти, витрачені на "Династію". 

В липні 2025 для уникнення викриття схеми відмивання коштів і через вручення Чернишову підозри Міндіч вирішив законсервувати будівництво.

  • Вищий антикорупційний суд призначив голові Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою і застави в 140 млн. 
