Журналісти і фрики, а підтримати нікому
13 травня, другого дня судового засідання, Андрій Єрмак приходить у ВАКС заздалегідь, одягнутий у той самий чорний костюм, що й напередодні. Колишній голова ОП швидко минає охорону й наштовхується на стіну з журналістів й операторів — але залишається небагатослівним. Коментарі обіцяє дати пізніше. Слухання, заплановане на 12:00, розпочинається вчасно, однак через повітряну тривогу — атаку російських безпілотників — дещо гальмує. Це все за зачиненими від журналістів дверима, де прокурорка САП Валентина Гребенюк зачитує частину доказів прокуратури.
Медійники оточують вхід до зали № 10 Вищого антикорсуду, аби під час потенційної перерви першими запитати в Андрія Єрмака, як просувається справа.
Ексочільник ОП виходить на перерву й намагається швидко просковзнути повз журналістів, але безрезультатно: його зупиняють, ставлять пару запитань. Як і 12 травня, Єрмак наголошує, що працює на благо України, згадує 24 лютого 2022 року й запевняє, що отримав слова підтримки від багатьох людей і в Україні, і за кордоном.
«Мені багато хто висловив свою підтримку, але я цього не використовую. Мені приємно, — запевняє Єрмак і продовжує: Я побудував дуже гарні відносини з багатьма радниками з національної безпеки. Завдяки особистим стосункам, які я з ними побудував, ми могли говорити і вдень, і вночі». Однак назвати імена відмовляється.
Далі повторює про «наполегливу роботу» на посаді очільника ОП й наголошує, яка важлива незалежність розслідування.
«Важливо, щоб правосуддя було незалежним, без впливу. Я хочу на собі показати, [власним] прикладом, що я цим [впливом] не користуюся», — каже Єрмак. Він запевняє, що має багато недоліків, але відсутність розуму до них не зараховує.
«Вероника Феншуй Офис». Продовження
Ми заходимо до судової зали близько 14-ї години. Нарешті відкрита частина засідання.
Андрій Єрмак видається самотнім. На відміну від Юлії Тимошенко, до якої у ВАКС на розгляд обрання запобіжного заходу прийшли і колеги з парламенту, і масовка в манішках, ексглаву ОП супроводжує лише адвокат Ігор Фомін. Захисник у промові намагатиметься переконати всіх у протилежному й зачитуватиме листи на підтримку Єрмака.
Місця в залі бракує — журналісти сидять один на одному. Першою до Єрмака пробивається відома «активістка» і блогерка Ірма Крат — вручає йому ікону. За кілька хвилин прокурорка почне зачитувати листування ексголови ОП з жінкою, яку в чужих записниках називають гадалкою Єрмак. Містичне з обох боків.
У ворожки, з якою, за даними слідства, ексголова Офісу Президента Андрій Єрмак консультувався, був окремий телефон, який вона використовувала винятково для зв’язку з контактом «Андрей 2025», котрого ідентифікують як, імовірно, Андрія Єрмака.
За інформацією прокуратури, ексочільник ОП й Анікієвіч (власне ворожка. — Ред.) обговорювали публічних осіб, зокрема, журналістів «Української правди» Севгіль Мусаєву й Михайла Ткача, а також директора НАБУ Семена Кривоноса й очільника САП Олександра Клименка.
Як з’ясували «Схеми» («Радіо Свобода»), Вероніка Анікієвіч — 51-річна мешканка Києва, називає себе консультанткою з астрології, у соцмережах активно підтримувала Андрія Єрмака. У контактах користувачів записана як «Вероника Консульт. А.Б.» і «Veronika Anikievich/гадалка Єрмак». Єрмак не реагує на репліки прокурорки, періодично на його обличчі з’являється легка посмішка.
«І де тут Андрій Єрмак?»
Суддя Віктор Ногачевський дає слово адвокату Фоміну. Виступ захисника ексголови ОП побудований на одному риторичному питанні: «І де тут Андрій Єрмак?». З уст адвоката воно пролунало щонайменше п’ять разів. Прокуратура не має ні свідків, ні доказів причетності до злочину, вважає він.
«Я не знаю, як ви сприйняли виступ шановного процесуального опонента, але я особисто сприймаю його як такий, що побудований виключно на припущеннях, без будь-яких фактів», — каже адвокат Єрмака.
Не обійшлося без ексцесів. Фомін наголошує: аби докладно ознайомитися зі справою (16 томів), йому знадобляться щонайменше три доби — у цьому його запевнив штучний інтелект. Водночас адвокат переконує, що в усіх 16 томах «немає жодної експертизи».
Фомін кілька разів помиляється — називає Єрмака народним депутатом України. Ексголові ОП доводиться виправляти свого захисника.
Окрім того, Єрмак допомагає Фоміну з документами — «листами подяки від адвокатів і командирів військових частин», які, за інформацією захисту, надсилали на підтримку ексочільника ОП. Адвокат не обмежується згадкою про них — зачитує кожен лист окремо. Зокрема, характеристику Єрмака, яку надала Національна асоціація адвокатів, де ексглава ОП тепер очолює комітет з питань захисту постраждалих від російської агресії.
«Непідйомна» застава
Фінал виступу адвоката Єрмака присвячений потенційній сумі застави. Захисник заявляє, що найкращим сценарієм було б відмовити стороні обвинувачення призначати запобіжний захід. Або хоча б зменшити суму застави.
Прокурорка клопоче про 180 мільйонів гривень, а Фомін просить про «заставу в межах, які передбачені законом, а не в межах, які є виключними». Коментуючи розмір застави, адвокат заявляє, що вона «навіть у джип не влізе»...
Після адвоката слово бере Андрій Єрмак. Провину він заперечує й наголошує, що не має іншого майна, крім зазначеного в декларації, тож сплатити заставу, про яку клопоче прокуратура, самостійно не зможе.
Опісля знову згадує роботу на посаді й повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
Суддя, уточнивши деякі моменти в обох сторін судового процесу, йде до нарадчої кімнати. За десять хвилин стає відомо, що рішення про запобіжний захід Єрмаку оголосять 14 травня.
Близько 18-ї, коли розгляд справи зупиняють до наступного дня, журналісти засипають Єрмака питаннями. Головне: чи спілкувався він з абонентом «Вероника Феншуй», наскільки великий вплив мала ця пані на призначення у владі?
На питання кореспондента LB.ua Єрмак відрізав: «З ворожками я точно не спілкувався. Ворожки, пророки, повірте, ні. Так само, як ніколи в мене не було ляльок вуду чи що там писали».
А Веронік знає багатьох, тож йому складно пригадати саме Анікієвіч, каже Єрмак.
Фінальне рішення судді і план дій підозрюваного
14 травня засідання ВАКС продовжують, хоч ніч Київ провів у бомбосховищах, а в Дарницькому районі рятувальники саме витягують людей з-під завалів дев'ятиповерхівки, у яку влучила російська ракета. Тривогу, яка тривала майже вісім годин, скасували за 20 хвилин до засідання.
О 09:03 суддя Ногачевський заходить до зали й одразу оголошує своє рішення: тримання під вартою з альтернативою внесення застави 140 мільйонів гривень.
Якщо заставу внесуть, Єрмак буде зобов’язаний носити електронний засіб контролю й обмежити спілкування з низкою осіб, підозрюваних у кримінальному провадженні, зокрема, з Олексієм Чернишовим, Тимуром Міндічем, а також з Веронікою Анікієвіч.
Журналістам ексочільник ОП заявив, що втікати з України не збирається. «Рішення ви почули. Я залишаюся на своїй позиції, заперечую будь-які обвинувачення. Є рішення суду, я буду продовжувати боротися», — наголосив він.
На завершення Єрмак повторює, що коштів на внесення застави не має, однак адвокат працюватиме над тим, аби друзі ексочільника ОП зробили це.
За Олексія Чернишова, ексвіцепрем'єра з питань національної єдності, до прикладу, заставу внесли наступного дня після обрання запобіжного заходу.
Єрмака взяли під варту в залі суду, повідомила САП. За інформацією джерел Михайла Ткача, Єрмак здав відбитки пальців, пройшов інші процедури. «З ним начальник оперчастини особисто. Команда керівництву СІЗО — ніяких посадок у камеру, щоб Єрмак сидів у кабінеті начальника оперчастини до внесення застави», — зазначив журналіст «Української правди».