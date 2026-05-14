Столиця була під масованим ворожим ударом.

Фото: ДСНС Києва наслідки атаки на Київ, 14 травня

Київ перебував під російською атакою із застосуванням ударних безпілотників, крилатих ракет, випущених зі стратегічної авіації, та балістики з районів Брянська та Курська. Станом на 13:00 відомо про вже п'ятьох загиблих людей, повідомив начальник МВА Тимур Ткаченко. П'ятою жертвою є дівчинка 12 років.

Понад 20 людей зникли безвісті.

Ще 44 постраждали, повідомила міська влада. За повідомленням мера Віталія Кличка, серед постраждалих є двоє дітей. Госпіталізували 31 людину.

З-під завалів зруйнованого підʼїзду багатоповерхівки деблокували двох чоловіків 21 та 30 років, та двоє жінок. Їхні особи встановлюють.

Серед потерпілих – дитина двох місяців та поліцейські. Повітряна тривога в столиці тривала 8 годин.

Наслідки влучань та падіння уламків зафіксовані у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці.

У Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція, під завалами можуть бути люди. На лівому березі перебої із водопостачанням. За повідомленням мера Віталія Кличка, у Дніпровському районі уламки впали на дах 5-поверхового будинку, розпочалася пожежа. У Голосіївському районі відбулося падіння на дорогу. У Шевченківському влучання у нежитлову будівлю. В Оболонському падіння на паркінг і бізнес-центр, а також влучання у квартиру на 12-ому поверсі.

Фото: Зоряна Стельмах Мер Віталій Кличко на місці трагедії

Очільник КМВА Тимур Ткаченко додав, що у Солом'янському районі палав автомобіль, а в Оболонському пошкоджено нежитлову будівлю.

Найгірші пошкодження – в Дарницькому, де удар зруйнував дім і під завалами опинилися люди. Там триває пошуково-рятувальна операція. Є інформація про більш як 10 зниклих безвісти. До пошуку залучили 6 кінологічних розрахунків.

Загалом у столиці є пошкодження на 20 локаціях, повідомив президент.

"Це звичайні житлові будинки, школа, ветеринарна клініка, інша суто цивільна інфраструктура", – сказав він.

Пошкоджено 11 багатоповерхових житлових будинків, 27 автомобілів, супермаркет, два автосалони, дві автозаправні станції, бізнес-центр та СТО.

Фото: ДСНС Києва Порятунок людини на місці атаки на Київ, 14 травня

Фото: ДСНС Києва Порятунок людини на місці атаки на Київ, 14 травня

Фото: Зоряна Стельмах Рятувальники транспортують тіло загиблої людини знайденої під завалами будинку

Фото: ДСНС Києва Наслідки атаки на Київ, 14 травня

Фото: ДСНС Києва наслідки атаки на Київ, 14 травня

Фото: Зоряна Стельмах На місці атаки на Київ, 14 травня 2025 р

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах наслідки атаки на Київ, 14 травня

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах На місці атаки на Київ, 14 травня

Фото: Зоряна Стельмах Кінолог з собакою шукає під завалами людей, на місці атаки на Київ, 14 травня.

Фото: Зоряна Стельмах наслідки атаки на київ, 14 травня 2025 р

Фото: Зоряна Стельмах Рятувальники несуть тіло загиблої під завалами людини

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах На місці атаки на Київ, 14 травня 2025 р

Фото: Зоряна Стельмах На місці атаки на Київ, 14 травня 2025 р

Фото: Зоряна Стельмах На місці атаки на Київ, 14 травня 2025 р

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах На місці атаки на Київ, 14 травня 2025 р

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах наслідки атаки на Київ, 14 травня

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах наслідки атаки на Київ, 14 травня,

Фото: Зоряна Стельмах Наслідки атаки на Київ, 14 травня

Фото: Зоряна Стельмах наслідки атаки на Київ, 14 травня

Фото: Зоряна Стельмах наслідки атаки на Київ, 14 травня

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах наслідки атаки на Київ, 14 травня 2025 р