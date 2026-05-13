В четвер у більшості областей України дощитиме, середня температура вдень +19°

В Києві та області вдень місцями короткочасний дощ.

У четвер, 14 травня в більшості регіонів України дощитиме. Це стосується центральних, Сумської та Харківської областей, подекуди можливі грози. У західних, Житомирській та Вінницькій областях без опадів.

Про це інформує Український гідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі у західних областях 2-7° тепла, у більшості північних і Вінницькій областях 4-9°, на решті території 8-13°; вдень 14-19°, на сході країни до 23°.

На Київщині та в Києві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 16-18°.