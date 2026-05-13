В Сумах чоловік загинув від вибуху гранати

У Сумах чоловік загинув внаслідок вибуху гранати.

Про це повідомили в Поліції Сумської області.

Інцидент трапився близько 21:45 неподалік зупинки громадського транспорту.

У поліції встановили, що у руках чоловіка здетонував вибухонебезпечний предмет, ймовірно, граната. Від отриманих травм він загинув на місці події.

"На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, криміналісти та інші профільні служби. Правоохоронці встановлюють особу загиблого, а також усі обставини та причини події", - зазначили в поліції.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації.