Ексглава АРМА заявила, що знову підтримала б скандальний законопроєкт про НАБУ і САП

Колишня голова АРМА Олена Дума на засіданні парламентської ТСК заявила, що знову підтримала б скандальний законопроєкт про НАБУ і САП, передає кореспондент LB.ua.

«Я би і зараз би підтримала цей законопроєкт. Тому що він не про незалежність НАБУ. Він про те, що вони трималися за свої крісла», - сказала Дума.

Вона також заперечила своє знайомство із фігурантами справи «Мідас» (яку вели НАБУ і САП), зокрема, Цукерманом, а от Чернишова та Галущенка знала через свою посаду.