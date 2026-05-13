Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
ГоловнаСуспільствоПодії

Ексглава АРМА заявила, що знову підтримала б скандальний законопроєкт про НАБУ і САП

Також вона заперечила зв’язок із фігурантами справи «Мідас».

Ексглава АРМА заявила, що знову підтримала б скандальний законопроєкт про НАБУ і САП
ексглава АРМА Олена Дума
Фото: Олександр Ратушняк

Колишня голова АРМА Олена Дума на засіданні парламентської ТСК заявила, що знову підтримала б скандальний законопроєкт про НАБУ і САП, передає кореспондент LB.ua.

«Я би і зараз би підтримала цей законопроєкт. Тому що він не про незалежність НАБУ. Він про те, що вони трималися за свої крісла», - сказала Дума.

Вона також заперечила своє знайомство із фігурантами справи «Мідас» (яку вели НАБУ і САП), зокрема, Цукерманом, а от Чернишова та Галущенка знала через свою посаду.

  • Зміни в законодавстві, за які нардепи голосували торік у липні, фактично підпорядковували НАБУ і САП генпрокурору і дозволяли йому на свій розсуд призначати прокурорів по корупційних справах та віддавати підслідні антикорбюро справи іншим органам.
  • ВР назбирала 263 голосів “за”. 
  • Перед цим відбулися масові обшуки в працівників НАБУ. Двох з них звинуватили в співпраці з РФ через нардепа-втікача Федора Христенка. А ще трьом оголосили підозри за ДТП, які трапилися в 2021 і 2023 роках. 
  • Після того, як Рада підтримала скандальні зміни в  законодавстві у частині НАБУ і САП спікер ВР Руслан Стефанчук і президент Володимир Зеленський екстрено їх підписали. 
  • Опісля в українських містах почалися масштабні протести. Проти цього виступили й міжнародні партнери.
  • Зеленський після цього одразу ж анонсував повернення незалежності НАБУ і САП через інший законопроєкт.
  • У розробці документа брали участь глави правоохоронних органів, а також НАБУ і САП. Антикорупційні органи залишилися задоволеними.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies