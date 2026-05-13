Ексглава АРМА заявила, що знову підтримала б скандальний законопроєкт про НАБУ і САП

Колишня голова АРМА Олена Дума на засіданні парламентської ТСК заявила, що знову підтримала б скандальний законопроєкт про НАБУ і САП, передає кореспондент LB.ua.
«Я би і зараз би підтримала цей законопроєкт. Тому що він не про незалежність НАБУ. Він про те, що вони трималися за свої крісла», - сказала Дума.
Вона також заперечила своє знайомство із фігурантами справи «Мідас» (яку вели НАБУ і САП), зокрема, Цукерманом, а от Чернишова та Галущенка знала через свою посаду.
- Зміни в законодавстві, за які нардепи голосували торік у липні, фактично підпорядковували НАБУ і САП генпрокурору і дозволяли йому на свій розсуд призначати прокурорів по корупційних справах та віддавати підслідні антикорбюро справи іншим органам.
- ВР назбирала 263 голосів “за”.
- Перед цим відбулися масові обшуки в працівників НАБУ. Двох з них звинуватили в співпраці з РФ через нардепа-втікача Федора Христенка. А ще трьом оголосили підозри за ДТП, які трапилися в 2021 і 2023 роках.
- Після того, як Рада підтримала скандальні зміни в законодавстві у частині НАБУ і САП спікер ВР Руслан Стефанчук і президент Володимир Зеленський екстрено їх підписали.
- Опісля в українських містах почалися масштабні протести. Проти цього виступили й міжнародні партнери.
- Зеленський після цього одразу ж анонсував повернення незалежності НАБУ і САП через інший законопроєкт.
- У розробці документа брали участь глави правоохоронних органів, а також НАБУ і САП. Антикорупційні органи залишилися задоволеними.