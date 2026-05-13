Росія за день 23 рази вдарила по залізниці, є загиблі

Унаслідок російської атаки упродовж дня 13 травня зафіксовано 23 влучання по залізниці. Загиблих і травмованих пасажирів немає, повідомив радник президента Дмитро Литвин журналістам, пише LB.ua.

Відомо, що моніторингові команди зупиняли рух, та евакуйовували людей завчасно.

"На робочому місці всіх вдалося завчасно відвести від ударів в укриття, травмувалась одна співробітниця (легка травма при прямуванні до укриття – забій)", – повідомив радник.

У Здолбунові серед цивільних, які загинули – 2 залізничників під час атаки на місто, також є поранений. Вони не перебували на на робочих місцях.

Пошкоджено 3 локомотиви, 7 вагонів приміського сполучення, 8 вантажних вагонів, 5 тягових підстанцій, 5 депо, 2 мости.

Рух зберігають по всій мережі.

Розвідка попередила, що після дронів Росія готується запустити ракети, аби провести комбіновану тривалу атаку. Ціллю є об'єкти життєзабезпечення великих міст, підприємства ВПК, будівлі органів влади.

13 травня росія запустила велику кількість «шахедів» по Україні.Радник глави Міноборони Сергій Безкрестнов заявив, що перша хвиля атаки вже відбулася, однак ворог може продовжити інтенсивні удари щонайменше до наступного дня, зокрема пусками ракет уночі. Також росіяни хочуть виснажити українську ППО.

Через обстріли є жертви на Рівненщині.На Житомирщині постраждала інфраструктура, є і поранені люди.В Івано-Франківську зафіксували влучання у будинок.