​Зеленський про масований обстріл: Після всіх хвиль дронів цілком можливі запуски ракет

Росія хоче перенавантажити ППО України і завдати максимум руйнувань, можливі пуски ракет після хвилі БпЛа.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи масований удар 13 травня.

«Увесь день сьогодні росіяни запускають хвилі «шахедів» проти наших регіонів, і зокрема цілеспрямовано до регіонів, які найближче до кордонів країн НАТО... Станом на зараз відомо про десятки поранених, і серед них є діти. На жаль, шестеро людей загинуло. Від початку доби було вже щонайменше 800 російських дронів, і атака продовжується, у повітряний простір нашої країни залітають ще дрони. За даними нашої розвідки, після всіх хвиль дронів цілком можливі також і запуски ракет проти України. Наші воїни захищають Україну, але очевидна мета Росії – перенавантажити ППО і спричинити якомога більше горя та болю саме цими днями», - наголосив глава держави.

Наразі відомо про влучання у Вінницькій, Волинській, Чернівецькій, Закарпатській, Львівській, Рівненській,Хмельницькій, Дніпровській, Кіровоградській, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Черкаській, Харківській, Херсонській областях.

На думку Зеленського, «точно не можна назвати випадковістю одну з найдовших масованих російських атак проти України якраз у той час, коли президент Сполучених Штатів прибув з візитом у Китай».