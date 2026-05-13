Закарпатська ОВА заявила про наймасованішу атаку Росії по регіону

13 травня Росія атакувала Закарпатську область.
Як заявив керівник ОВА Мирослав Білецький, це наймасованіша атака по регіону з початку повномасштабного вторгнення.
«Вибухи пролунали в кількох громадах області. Уся інформація буде згодом. Тривога ще триває! Закликаю мешканців області не покидати укриттів!», - наголосив Білецький.
Перед цим він попередив про рух ворожих дронів на Мукачево.
- Українська розвідка попередила українців про масовану атаку росіян на Україну 13 травня.
- Ворог застосував чимало дронів. Вибухи лунали у Києві, Чернівцях, Луцьку, Рівному, також на Львівщині.
- На Рівненщині є загиблі й поранені.