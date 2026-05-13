Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
ГоловнаСуспільствоВійна

Закарпатська ОВА заявила про наймасованішу атаку Росії по регіону

Вибухи пролунали в кількох громадах.

13 травня Росія атакувала Закарпатську область.

Як заявив керівник ОВА Мирослав Білецький, це наймасованіша атака по регіону з початку повномасштабного вторгнення. 

«Вибухи пролунали в кількох громадах області. Уся інформація буде згодом. Тривога ще триває! Закликаю мешканців області не покидати укриттів!», - наголосив Білецький.

Перед цим він попередив про рух ворожих дронів на Мукачево.

  • Українська розвідка попередила українців про масовану атаку росіян на Україну 13 травня.
  • Ворог застосував чимало дронів. Вибухи лунали у Києві, Чернівцях, Луцьку, Рівному, також на Львівщині.
  • На Рівненщині є загиблі й поранені.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies