Закарпатська ОВА заявила про наймасованішу атаку Росії по регіону

13 травня Росія атакувала Закарпатську область.

Як заявив керівник ОВА Мирослав Білецький, це наймасованіша атака по регіону з початку повномасштабного вторгнення.

«Вибухи пролунали в кількох громадах області. Уся інформація буде згодом. Тривога ще триває! Закликаю мешканців області не покидати укриттів!», - наголосив Білецький.

Перед цим він попередив про рух ворожих дронів на Мукачево.