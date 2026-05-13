Внаслідок атаки в Рівненській області є загиблі і поранені (оновлено)

У Рівненській області внаслідок російської атаки є жертви. Станом на 16:00 загинули троє людей, поранені шестеро.
Пошкоджена цивільна інфраструктура. Про це голова ОВА Віталій Коваль повідомив у Telegram.
"Є влучання у цивільну інфраструктуру. Зокрема, у житловий будинок", – сказав він.
Спершу була інформація про двох жертв, але потім їхня кількість зросла.
Поліція зазначила, що потерпілих уже шестеро.
- Російська атака триває з ночі. Розвідка попередила, що після дронів Росія готується запустити ракети, аби провести комбіновану тривалу атаку. Ціллю є об'єкти життєзабезпечення великих міст, підприємства ВПК, будівлі органів влади.