Внаслідок атаки в Рівненській області є загиблі і поранені (оновлено)

У Рівненській області внаслідок російської атаки є жертви. Станом на 16:00 загинули троє людей, поранені шестеро.

Пошкоджена цивільна інфраструктура. Про це голова ОВА Віталій Коваль повідомив у Telegram.

"Є влучання у цивільну інфраструктуру. Зокрема, у житловий будинок", – сказав він.

Спершу була інформація про двох жертв, але потім їхня кількість зросла.

Поліція зазначила, що потерпілих уже шестеро.

Фото: Поліція Рівненської області Наслідки атаки