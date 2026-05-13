Польща підняла авіацію та привела ППО у стан підвищеної готовності через атаку РФ на Україну

Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан підвищеної готовності.

Фото: EPA/UPG

Польща підняла в повітря бойову авіацію та привела системи протиповітряної оборони у стан підвищеної готовності через масовану атаку Росії на Україну. 

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі у мережі X.

"У повітрі діють чергові винищувачі та гелікоптери, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан підвищеної готовності", – йдеться у повідомленні Оперативного командування.

Також у відомстві підкреслили, що всі заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, зокрема в регіонах, що межують із зонами підвищеної загрози.

Оперативне командування ЗС Польщі додає, що ситуація перебуває під постійним контролем, а всі сили та засоби готові до негайного реагування у разі потреби.

  • Російська атака триває по Україні з ночі. Розвідка попередила, що після дронів Росія готується запустити ракети, аби провести комбіновану тривалу атаку. Ціллю є об'єкти життєзабезпечення великих міст, підприємства ВПК, будівлі органів влади. 
  • Унаслідок падіння уламків ворожого "шахеда" на Вінничині пошкоджено житловий будинок та приміщення агрогосподарства.
  • У Рівненській області внаслідок російської атаки є жертви. Станом на 14:40 загинули двоє людей, поранені четверо.
  • На Львівщині працює ППО. Відомо про проліт "шахедів" на Стриєм.
