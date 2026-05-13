Польща підняла авіацію та привела ППО у стан підвищеної готовності через атаку РФ на Україну

Польща підняла в повітря бойову авіацію та привела системи протиповітряної оборони у стан підвищеної готовності через масовану атаку Росії на Україну.

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі у мережі X.

"У повітрі діють чергові винищувачі та гелікоптери, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан підвищеної готовності", – йдеться у повідомленні Оперативного командування.

Також у відомстві підкреслили, що всі заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, зокрема в регіонах, що межують із зонами підвищеної загрози.

Оперативне командування ЗС Польщі додає, що ситуація перебуває під постійним контролем, а всі сили та засоби готові до негайного реагування у разі потреби.